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Prema navodima kompanije, novi model će u početnoj fazi biti dostupan samo ograničenom broju pažljivo odabranih partnera, dok će šira javnost morati da sačeka završetak procesa testiranja.

Zašto je odloženo lansiranje?

Američke vlasti žele da pre javnog predstavljanja dobiju rani pristup najnaprednijim modelima veštačke inteligencije kako bi procenile potencijalne bezbednosne rizike.

Fokus provera biće na mogućim sajber pretnjama, zloupotrebi veštačke inteligencije u vojne svrhe, kao i drugim rizicima koje napredni AI sistemi mogu predstavljati.

OpenAI navodi da je reč o privremenoj meri dok zajedno sa američkom administracijom radi na uspostavljanju jedinstvenog okvira za buduća lansiranja naprednih AI modela.

GPT-5.6 prvo stiže odabranim partnerima

U prvoj fazi GPT-5.6 neće biti dostupan svim korisnicima.

Model će koristiti samo ograničen broj pažljivo odabranih partnera, o čijem su identitetu obaveštene američke vlasti. Cilj je da se kroz kontrolisano okruženje prikupe dodatni podaci o radu sistema pre njegovog šireg puštanja u upotrebu.

Novi mehanizam kontrole AI sistema

Ovaj potez usledio je nakon izvršne uredbe američkog predsednika Donalda Trampa, kojom je ranije ovog meseca uspostavljen dobrovoljni mehanizam za testiranje najnaprednijih modela veštačke inteligencije.

Tim mehanizmom omogućeno je da američka vlada dobije pristup novim AI modelima do 30 dana pre njihovog javnog lansiranja kako bi procenila potencijalne bezbednosne rizike.

OpenAI upozorava da ovo ne sme postati pravilo

Iz kompanije poručuju da će nastaviti razvoj i testiranje GPT-5.6, ali istovremeno upozoravaju da ovakav nivo državnog nadzora ne bi trebalo da postane trajni standard za razvoj i objavljivanje naprednih sistema veštačke inteligencije.

OpenAI navodi da je cilj pronaći ravnotežu između bezbednosti i inovacija, kako bi budući modeli mogli bezbedno da stignu do korisnika, ali bez dugoročnog ograničavanja razvoja tehnologije.