Državni inspektorat Hrvatske izdao je hitno upozorenje o povlačenju jednog proizvoda namenjenog ishrani svinja nakon što je laboratorijskom analizom potvrđeno prisustvo opasnih bakterija iz roda Salmonella.

Reč je o dopunskoj smeši za hranu svinja u tovu UNI SUPER-S 35 odsto, u pakovanju od 10 kilograma.

Prema zvaničnom saopštenju, povlačenje se odnosi na proizvod sa LOT brojem 11.04.2026, dok je rok trajanja četiri meseca od datuma proizvodnje.

– Povlačenje proizvoda: Dopunska smeša za hranu svinja u tovu UNI SUPER-S 35 odsto, 10 kg. Državni inspektorat obaveštava potrošače o povlačenju proizvoda dopunske smeše za hranu svinja u tovu UNI SUPER-S 35 odsto 10 kg, LOT broj 11.04.2026., sa rokom trajanja četiri meseca od datuma proizvodnje, zbog detekcije bakterija iz roda Salmonella spp. – navodi se u saopštenju.

Nadležni ističu da proizvod nije u skladu sa važećim propisima o bezbednosti hrane za životinje.

Kako je navedeno, utvrđeno je kršenje odredbi Uredbe o bezbednosti hrane za životinje, kao i izmena i dopuna tog propisa koje regulišu zdravstvenu ispravnost proizvoda namenjenih ishrani životinja.

Zbog otkrivene bakterije nadležni su naložili hitno povlačenje sporne serije sa tržišta kako bi se sprečili eventualni zdravstveni problemi i širenje kontaminacije.

Salmonela predstavlja jednu od najpoznatijih bakterija koje mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme kod životinja, ali i potencijalne posledice u lancu proizvodnje hrane ukoliko se ne otkrije na vreme.

Inspektorat je pozvao sve koji poseduju navedeni proizvod da ga ne koriste i da postupe u skladu sa uputstvima nadležnih službi.