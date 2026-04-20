Javna rasprava o Nacrtu zakona o budžetskom sistemu sprovodi se do 27. aprila i do tada se mogu dostavljati primedbe, predlozi i sugestije Ministarstvu finansija.

Kako je najavilo resorno ministarstvo, prezentacija ovog nacrta zakona i diskusija o predloženim rešenjima sprovešće se i putem onlajn sastanka koji će biti održan 24. aprila.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o budžetskom sistemu sprovodi se od 3. aprila i do sada je održana prezentacija zakonskih rešenja i panel diskusija 9. aprila u Beogradu i 17. aprila u Nišu.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu finansija elektronski na mail: javnarasprava.zobs@mfin.gov.rs ili pisanim putem na adresu ulica Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, sa naznakom "Javna rasprava o Nacrtu zakona o budžetskom sistemu".

U Nacrtu zakona o budžetskom sistemu navedeno je da se ovim zakonom utvrđuju fiskalni principi, pravila i procedure na osnovu kojih se ustanovljava fiskalni okvir, kako bi se obezbedila dugoročna održivost fiskalne politike.

Donošenje finansijskih planova

Zakon uređuje i planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta Srbije, autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao pripremu i donošenje finansijskih planova Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ).

Ovim zakonom se uređuje i budžetsko računovodstvo i izveštavanje, interna finansijska kontrola, eksterna revizija, delokrug Uprave za trezor, kao organa uprave u sastavu Ministarstva finansija, nadležnost Fiskalnog saveta i radnopravni položaj zaposlenih u tom savetu, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje budžetskog sistema i upravljanja javnim finansijama.

Zakon se usklađuje i sa pravnim poretkom EU.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na budžet Srbije i budžete lokalne vlasti, kao i na korisnike tih budžeta.

Predviđene su i novčane kazne i one su od 50.000 do dva miliona dinara, kao i pokretanje prekršajnih postupaka.

Tekst nacrta zakona postavljen je na sajtu Ministarstva finansija (www.mfin.gov.rs).

(Tanjug)