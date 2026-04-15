Tržište zakupa stanova u Srbiji u 2026. godini pokazuje jasnu podelu između gradova. Dok u Beogradu cene prelaze 1.000 evra mesečno za pojedine stanove, u drugim urbanim centrima zakup ostaje znatno pristupačniji.

Najnoviji podaci za mart ukazuju na usporavanje rasta, ali razlike u cenama i dalje ostaju ključni faktor za zakupce i investitore.

Beograd: Kirije od 200 do preko 1.000 evra

U Beogradu prosečna tražena cena zakupa iznosi 14,45 evra/m², ali konkretni oglasi pokazuju znatno širi raspon.

Najmanji stanovi mogu se naći već od oko 230 do 300 evra u perifernim delovima grada, dok se garsonjere u širem centru kreću od 400 do 700 evra. U novogradnji i atraktivnim lokacijama cene malih stanova dostižu i oko 1.000 evra, dok pojedini oglasi prelaze i taj nivo.

Za veće stanove, posebno dvosobne, tržišni raspon ide od oko 700 pa do preko 1.000 evra, u zavisnosti od lokacije i opremljenost. Beograd tako ostaje tržište sa najvećim rasponom cena u zemlji.

Novi Sad: Garsonjere oko 290 evra, veći stanovi do 750

U Novom Sadu prosečna cena zakupa iznosi 9,98 evra/m², a oglasi pokazuju relativno stabilan i predvidiv raspon.Garsonjere se u proseku izdaju za oko 270 do 320 evra, dok se jednosobni i manji stanovi kreću oko 400 do 500 evra. Dvosobni stanovi najčešće su u rasponu od 500 do 750 evra, što je i dalje značajno manje nego u Beogradu.

Podaci su zasnovani na oglašenim cenama sa platformi u okviru Indomio mreže (Nekretnine.rs, Kuće.rs i Srbija-nekretnine.rs) i odražavaju realnu sliku ponude u martu 2026.

Niš: Stanovi od 200 do 550 evra

U Nišu prosečna cena zakupa iznosi 7,33 evra/m², što se direktno reflektuje na niže mesečne kirije.

Manji stanovi izdaju se za oko 200 do 300 evra, dok se dvosobni najčešće kreću između 300 i 500 evra. Gornji raspon ide do oko 550 evra za veće i bolje opremljene stanove.

Niš ostaje tržište sa najpovoljnijim zakupom među većim urbanim centrima.

Kragujevac: Stabilne kirije do 550 evra

U Kragujevcu prosečna cena zakupa iznosi 7,82 evra/m², a realne kirije prate sličan obrazac kao u Nišu.Garsonjere i manji stanovi mogu se naći za oko 200 do 300 evra, dok se veći stanovi najčešće izdaju u rasponu od 300 do 550 evra.

Jasna razlika između tržišta

Podaci iz oglasa pokazuju da u Srbiji trenutno postoje tri cenovna nivoa zakupa. Beograd prednjači sa najvišim cenama i najvećim rasponom, Novi Sad drži srednji nivo uz stabilizaciju tržišta, dok Niš i Kragujevac nude najpristupačnije opcije.

Za zakupce to znači da izbor grada direktno određuje mesečni trošak, dok za investitore razlike u cenama otvaraju prostor za različite strategije, od premium lokacija do tržišta sa nižim ulaznim pragom.

