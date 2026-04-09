Generalštab Nigerije naveo je da su pobunjenici napali važnu vojnu bazu u Benišeiku, ali da je njihov napad odbijen, potvrdivši da ima poginulih među vojnicima, uprenosi Rojters.

Prema navodima vojske, militanti su sinoć oko 21.30 časova napali mesta Pulka i Bakin Ruva u okrugu Gvoza, na severoistoku Nigerije, nakon čega su oko ponoći pokušali da zauzmu sedište 29. brigade u Benišeiku.

"Snage pod komandom komandanta 29. brigade, brigadnog generala Osenija Braimaha, odgovorile su izuzetnom hrabrošću i nadmoćnom vatrenom moći i naterale teroriste u povlačenje u rasulu", izjavio je portparol Generalštaba, general-major Majkl Onoja, dodajući da su operacije čišćenja i dalje u toku.

Međutim, dva vojna izvora rekla su za Rojters da je baza u Benišeiku ipak bila zauzeta, da je tom prilikom poginuo brigadni general Braimah, kao i drugi vojnici, uključujući jednog kapetana, te da je uništeno više vojnih vozila.

Jedan oficir uključen u slanje pojačanja naveo je da su avioni ratnog vazduhoplovstva u jutros evakuisali tela poginulih vojnika, nakon što su pomogli da se odbiju napadi pobunjenika koji su u tom području delovali više od tri sata.

On je dodao da se broj žrtava i dalje utvrđuje.

Pobuna islamističkih grupa na severoistoku Nigerije traje već 17 godina, tokom kojih je poginulo više hiljada ljudi, dok je najmanje dva miliona raseljeno, prema podacima humanitarnih organizacija.

Boko Haram i ISWAP su ove godine pojačali napade na vojne položaje u regionu, pri čemu je ubijeno na desetine vojnika, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO