Izraelski premijer Benjamin Netanjahu oglasio se povodom stupanja na snagu desetodnevnog primirja između Izraela i Libana, ističući da je Izrael ostvario ogromne vojne uspehe, ali je jasno poručio da "posao još uvek nije završen".

U svom obraćanju javnosti, Netanjahu se osvrnuo na rezultate višemesečnih vojnih operacija na severu, naglasivši da su uklonjene dve glavne pretnje iz Libana – bliska i daleka.

"Stvorili smo po prvi put dugu bezbednosnu zonu duž cele severne granice. Želeli su da nas opkole vatrenim prstenom, a mi smo stvorili bezbednosni prsten. Ova zona u potpunosti uklanja blisku pretnju od invazije hiljada terorista na našu teritoriju", izjavio je Netanjahu.



Govoreći o "dalekoj pretnji", izraelski premijer je istakao razorne posledice izraelskih napada po infrastrukturu Hezbolaha.

"Hezbolah danas je senka onoga što je bio u poređenju sa vremenima Nasralaha", poručio je premijer Izraela.

Osvrćući se na diplomatske napore, Netanjahu je otkrio da je privremeno primirje dogovoreno na direktan zahtev američkog predsednika Donalda Trampa.

"Po prvi put u 43 godine, predstavnici Države Izrael direktno razgovaraju sa predstavnicima Države Liban. Pruža se prilika za unapređenje političkog i vojnog rešenja. Put do mira je još dug, ali smo ga započeli. Jedna ruka nam drži oružje, druga ruka je pružena za mir", zaključio je Netanjahu.

Podsetimo, desetodnevno primirje, koje je posredovao Vašington, zvanično je stupilo na snagu tačno u ponoć sa četvrtka na petak.