Blokaderka iz Novog Sada i bliska saradnica Dinka Gruhonjića, Bojana Vatić, zgrozila je javnost svojim objavama u vezi sa zločinačkom akcijom "Oluja" koja predstavlja najveće etničko čišćenje od Drugog svetskog rata.

U svojim stravičnim izlivima antisrpstva Vatićeva piše:

"Kad odeš tenkovima završiš u traktorima.
hteli su srpsko more
srpski Vukovar
srpsku Dalmaciju
srpsko Sarajevo
srpsku šumu
srpsku pticu
srpsku livadu..
dobili su hrvatsku nogu i Šešelja.
Vratite se švabe
a mi odosmo u Bosnu"

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Zatim u još monstruoznijoj objavi ona čestita Hrvatskoj "Dan oslobođenja od okupatora". 

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"Hrvatskoj sretan Dan oslobođenja od okupatora! Učinila bih isto. Branila bih."

Tokom zločinačke akcije "Oluja" proterano je skoro 300.000 Srba, ubijani su starci, žene i deca, a Gruhonjićeva saradnica na tome sada čestita Hrvatima. 

 

 