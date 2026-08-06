Blokaderka iz Novog Sada i bliska saradnica Dinka Gruhonjića, Bojana Vatić, zgrozila je javnost svojim objavama u vezi sa zločinačkom akcijom "Oluja" koja predstavlja najveće etničko čišćenje od Drugog svetskog rata.

U svojim stravičnim izlivima antisrpstva Vatićeva piše:

"Kad odeš tenkovima završiš u traktorima.

hteli su srpsko more srpski Vukovar srpsku Dalmaciju srpsko Sarajevo srpsku šumu srpsku pticu srpsku livadu.. dobili su hrvatsku nogu i Šešelja.

Vratite se švabe a mi odosmo u Bosnu"

Zatim u još monstruoznijoj objavi ona čestita Hrvatskoj "Dan oslobođenja od okupatora".

"Hrvatskoj sretan Dan oslobođenja od okupatora! Učinila bih isto. Branila bih."

Tokom zločinačke akcije "Oluja" proterano je skoro 300.000 Srba, ubijani su starci, žene i deca, a Gruhonjićeva saradnica na tome sada čestita Hrvatima.