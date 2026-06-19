Članovi Magla bend hitno su se oglasili na društvenim mrežama, nakon što su morali da otkažu nastup u Budvi, zbog lošeg zdravstvenog stanja frontmena Vladana Savića.

Kako su napisali na zvaničnoj Instagram stranici, usled pogoršanja njegovog stanja, nastup je otkazan.

-Želimo da vas obavestimo da smo, zbog iznenadnih zdravstvenih tegoba našeg člana Vlade, prinuđeni da otkažemo sutrašnji nastup u Budvi - napisali su oni i dodali:

-Žao nam je svih vas koji ste planirali da budete sa nama, kupili karte i radovali se ovom druženju, kao i organizatora i celog tima koji je vredno radio na pripremi događaja. Odluka nije bila laka, ali verujemo da je u ovom trenutku najispravnija.

Podsetimo, nedavno je Vladan Savić istakao da u svom dnevnom boravku nema televizor, a umesto njega gleda u cveće.

- U dnevnoj sobi nemam TV, na polici mi stoji cveće, koje redovno zalivam. Ne pratim ni socijalne mreže. Volim da pričam sa cvećem, da ga mazim, obrišem listove, da obrišem listove korom od banane. Grlim drveće kao Novak Đoković, grlio sam drvo pre sedam, osam godina u šumi, obožavam prirodu, bio sam bos, taj momenat me je podsetio na prvi poljubac. Kada sam u prirodi, dobijem naboj emocija i dobro se isplačem. Stvarno je prijatno, probajte nekada - rekao je ranije fontmen Magla benda.

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