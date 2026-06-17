I nakon što su stavili tačku na brak dug više od dve decenije, detalji o tome kako je podeljena imovina Dragane Mirković i Tonija Bijelića ne prestaju da intrigiraju javnost.

Tokom zajedničkog života pevačica i biznismen stvorili su ogromno bogatstvo koje obuhvata luksuzne nekretnine, televiziju, vredan vozni park i uspešne kompanije. Upravo zato je imovina Dragane Mirković i Tonija Bijelića dugo bila jedna od najkomentarisanijih tema, a mnoge je zanimalo kome su nakon razvoda pripali najvredniji delovi bogatstva koje su godinama zajedno stvarali.



Dvorac kraj Beča, luksuzni automobili, poslovni poduhvati i brojne nekretnine samo su deo onoga što su stekli tokom braka. Prema navodima medija, bivši supružnici uspeli su da pronađu zajednički jezik i pitanje podele imovine reše bez većih javnih nesuglasica.





Tokom zajedničkog života Dragana Mirković i Toni Bijelić izgradili su impresivno bogatstvo koje uključuje nekretnine u zemlji i inostranstvu, medijske projekte i uspešne kompanije.

Prema pisanju domaćih medija, Dragani je pripao velelepni dvorac Ebenfurt nadomak Beča, koji je godinama bio njihov porodični dom i koji su zajedno renovirali. Vrednost ove raskošne nekretnine procenjuje se na oko 50 miliona evra, a pevačica je i sama više puta isticala koliko joj znači mesto u kojem je njena porodica provela najlepše trenutke. Kako se navodilo, u njenom vlasništvu ostala je i televizija, kao i deo vrednih nekretnina koje poseduje porodica.



Sa druge strane, Toniju Bijeliću pripale su kompanije povezane s automobilskom industrijom, uključujući i firmu koja proizvodi luksuzne automobile čija cena dostiže više desetina hiljada evra. Upravo se ovaj posao godinama smatrao jednim od najznačajnijih izvora prihoda porodice.

- Firma luksuznih automobila može biti kamen spoticanja jer nje neće hteti niko da se odrekne. Uostalom to je najveći izvor prihoda ove porodice – pričao je svojevremeno izvor za medije.

Pored toga, imovina Dragane Mirković i Tonija obuhvata i brojne nekretnine širom regiona i Evrope, kao i vozni park čija je vrednost svojevremeno procenjivana na oko pet miliona evra. Ipak, prema dostupnim informacijama, sve je podeljeno dogovorom, bez dugotrajnih sporova.

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