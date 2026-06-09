Pevač Emir Brunčević otvorio je dušu i po prvi put javno i bez zadrške progovorio o detinjstvu, stravičnoj porodičnoj tragediji, ali i porocima koji su ga umalo koštali života.

Detinjstvo je proveo u senci nezapamćenog zločina, a sada se osvrnuo na tragičnu situaciju u kojoj je izgubio oca. Imao je samo pet godina kada je ostao bez najvećeg oslonca, a trauma kroz koju je prošao obeležila ga je za ceo život.

- Imao sam pet godina kada su mi ubili oca. Taj trenutak i ta bol nikada ne blede. Ostao sam prerano bez tate, a cela porodica je bila zavijena u crno - započeo je Emir Brunčević potresnu ispovest, pa otkrio šta je usledilo nakon toga.

- Ono o čemu nikada nisam pričao jeste krvna osveta koja je usledila. Moj stric nije mogao da izdrži nepravdu i bol za bratom. Na samom suđenju stric je pred svima izvukao oružje i ubio ubicu mog oca! Osvetio je brata direktno u sudnici. To su stvari koje su ostavile neizbrisiv trag na mojoj duši - otkrio je pevač.

Gubitak oca i odrastanje u surovim okolnostima odveli su pevača na stranputicu.

Kako je sada po prvi put priznao, u periodu mladalačkog buntovništva i traženja sebe upao je u kandže najtežih poroka.

- Kada uđete u ovaj posao, nudi vam se sve i svašta. U jednom trenutku sam izgubio kompas i našao se u pravom paklu droge i kocke. Kocka vas uzme pod svoje, mislite da kontrolišete stvar, a zapravo tonete sve dublje. Trošio sam ogroman novac, gubio noći, a droga je pretila da mi uništi i glas i život - iskren je bio Brunčević.

Međutim, Emir je pokazao lavovsku snagu i uspeo da se izdigne iz pepela, ostavljajući mračnu prošlost iza sebe.

- Bila je to strašna borba, ali uspeo sam da pobedim sve poroke. Muzika me je spasila, kao i vera i želja da moja porodica konačno bude ponosna na mene.

"Borba se uvek isplati"

Posle niza nesrećnih okolnosti, pevač je sa ponosom istakao da je već godinama daleko od svih poroka.

- Danas sam čist, posvećen karijeri i publici, a moj novi hit koji ruši sve rekorde je dokaz da se pošten rad i borba uvek isplate – zaključio je Emir Brunčević u ispovesti za "Scandal!" koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Alo/Scandal

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