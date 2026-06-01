Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će za desetak dana početi da radi portal "Ko si bre ti" na koji će građani moći da upućuju svoje primedbe na ljude iz vlasti.

Vučić je na TV Prva u "Ćirilici" kazao da će najveći deo sadržaja na tom portalu on lično čitati i dodao da će biti i drugih koji će to raditi, ali da će on lično pokušati da odgovori na većinu.

"Svakoga dana ću da čitam ono što je najčešća primedba ljudi i da pokušam da odgovorim na to. To će biti čuveni portal 'Ko si bre ti' na osnovu onoga 'znaš ti ko sam ja'. Određenu dozu bahatosti ljudi je nemoguće da podnesete i nemoguće je da trpite. Ljudi uvek vide bahate ljude u nekom drugom, nikad ih ne vide u sebi. I zato je teško naći objektivne kriterijume", kazao je Vučić.