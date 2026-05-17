Svet
Registrovan jak zemljotres! Treslo se tlo jačinom od 5,7 stepeni! Evo gde je bio epicentar
Zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio je danas oblast u Tihom okeanu u blizini obale severnih Kurilskih ostrva i osetio se u Paramuširu, izjavila je za RIA Novosti Elena Semenova, šef seizmičke stanice Južno-Sahalinsk.
„Zemljotres magnitude 5,7 stepeni, sa epicentrom 117 kilometara istočno od grada Severo-Kurilsk na ostrvu Paramušir, zabeležen je 17. maja u 19.04 časova po lokalnom vremenu. Epicentar podrhtavanja nalazio se na dubini od 40 kilometara“, rekla je ona.
Prema rečima Semenove, zemljotres jačine do četiri stepena osetio se u Severo-Kurilsku.
Nije izdato upozorenje na cunami.
