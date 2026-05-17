„Zemljotres magnitude 5,7 stepeni, sa epicentrom 117 kilometara istočno od grada Severo-Kurilsk na ostrvu Paramušir, zabeležen je 17. maja u 19.04 časova po lokalnom vremenu. Epicentar podrhtavanja nalazio se na dubini od 40 kilometara“, rekla je ona.

Prema rečima Semenove, zemljotres jačine do četiri stepena osetio se u Severo-Kurilsku.

Nije izdato upozorenje na cunami.