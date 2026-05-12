U prestonici Austrije večeras počinje Pesma Evrovizije, prestižni muzički spektakl čija organizacija košta 16 miliona evra.

Kroz ovogodišnje takmičenje publiku će voditi Viktorija Svarovski, pevačica i milijarderka, dok Srbiju predstavlja bend Lavina sa pesmom "Kraj mene".

Viktorija Svarovski, naslednica poznate imperije Svarovski, rođena je 16. avgusta 1993. godine u Insbruku.

Iako potiče iz jedne od najuticajnijih porodica, više puta je isticala da želi da izgradi sopstvenu karijeru nezavisno od porodičnog biznisa.

Njena muzička karijera počela je vrlo rano, sa 16 godina potpisala je ugovor sa izdavačkom kućom Sony Music.

Nakon toga se preselila u Los Anđeles, gde je sarađivala sa čuvenom autorkom Dajen Voren.

Ko je voditeljka Evrovizije?

Na nemačkom govornom području stekla je najveću popularnost učešćem u emisiji "Let's Dance", u kojoj je 2016. godine odnela pobedu, dok je od 2018. postala stalna voditeljka ovog šoua.

Upisala se i u istoriju kao najmlađa članica žirija emisije "Das Supertalent".

Pored televizijskog i muzičkog angažmana, aktivna je i u svetu mode i preduzetništva.

Pokrenula je sopstveni bjuti brend ORIMEI, radila kao model za prestižne magazine poput ELLE i Forbes, a dizajnirala je i modne kolekcije inspirisane austrijskom tradicijom.

Ipak, u javnosti Austrije i evrovizijskim krugovima o njoj postoje podeljena mišljenja, dok je jedni smatraju profesionalcem, drugi veruju da je uspeh ostvarila zahvaljujući poznatom prezimenu.

Naši predstavnici nastupaju večeras

Ovogodišnji predstavnik Srbije je bend Lavina sa pesmom "Kraj mene".

Oni će nastupiti večeras, 12. maja, u prvom polufinalu Evrovizije kao poslednji izvođači, pod rednim brojem 15.

Drugo polufinalno veče zakazano je za 14. maj, dok će veliko finale i proglašenje pobednika biti održani 16. maja.

Zanimljivo je i to da je bend Lavina privukao pažnju javnosti nastupom u kojem je orkestar pred hiljadama ljudi svirao kolo uz zvuke truba.