Grupa "Lavina" ove godine predstavlja Srbiju na Evroviziji u Beču, a nastupiće u utorak, 12. maja.

Pred Evropom će izvesti numeru "Kraj mene", a spremili su specijalan scenski nastup kao i kostime. Na zvaničnom profilu Evrovizije objavljen je prvi snimak probe njihovog nastupa, gde možemo videti i kostime, za koje se priča da su teški i do 20 kilograma.

Budući da su u nastup uvedene novine, društvene mreže "gore" od komentara, pozitivno prihvajući sve što su momci pripremili.

"Imamo pobednika Evrovizije", "Mozak mi se naježio", "Ovo je neverovatno", neke su od poruka koje se mogu pronaći ispod snimka sa probe koji je objavljen na zvaničnoj strani takmičenja na Instagramu.

Kladionice najvećeg evropskog muzičkog takmičenja predviđaju "Lavini" prolazak u finale.

U bečkoj dvorani "Štathala", u utorak, 12. maja, održava se prvo polufinale Pesme Evrovizije, a 10 najboljih obezbediće plasman u veliko finale na osnovu glasova publike i stručnog žirija, koji se vrednuju u ravnopravnom odnosu od 50:50.

Srbija će nastupiti pod rednim brojem 15, što se u evrovizijskim krugovima često smatra povoljnom pozicijom koja ostavlja snažan utisak na samom kraju večeri.

Redosled nastupa prve polufinalne večeri

1. Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova!

2. Švedska: FELICIA – My System

3. Hrvatska: LELEK – Andromeda

4. Grčka: Akylas – Ferto

5. Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa

6. Gruzija: Bzikebi – On Replay

7. Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

8. Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora

9. Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

10. Izrael: Noam Bettan – Michelle

11. Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice

12. Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más

13. San Marino: Senhit – Superstar

14. Poljska: ALICJA – Pray

15. Srbija: Lavina – Kraj mene

