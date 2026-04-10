Čuvena umetnica Janka Rupkina, čiji je anđeoski glas predstavljao simbol bugarskog folklora, umrla je u 87. godini života nakon borbe sa posledicama teškog moždanog udara koji je doživela početkom marta. Odlaskom ove umetnice, Bugarska je izgubila jedan od svojih najznačajnijih glasova.

Rođena je 15. avgusta 1938. godine, a iako je njen životni put isprva išao u pravcu medicine – s obzirom na to da je 1954. godine završila školu za medicinske sestre u Burgasu – njen muzički talenat ubrzo je preuzeo primat. Prekretnica u njenom životu dogodila se kada je sa 22 godine osvojila prvu nagradu na folklornom takmičenju u selu Gramatikovo. Ovaj uspeh otvorio joj je vrata prestonice, te je već 1960. godine nakon audicije u Sofiji postala deo ansambla Bugarskog nacionalnog radija, gde je ostala vodeća solistkinja naredne tri decenije.



Rupkina je bila istinski ambasador bugarske tradicije i ostaće upamćena po autentičnim izvođenjima pesama iz regije Strandža. Vrhunac njene međunarodne karijere vezuje se za rad u proslavljenom vokalnom triu „Bulgarka”. Zahvaljujući ovom sastavu, specifična mistika i polifonija tradicionalnih bugarskih napeva osvojila je publiku širom planete.

U znak sećanja na njen neizbrisiv trag, Bugarska nacionalna televizija je emitovala dokumentarni film „Put” reditelja Rosena Elezova, posvećen njenom životu i radu.

Oproštajna poruka Bilje Krstić

Od velike umetnice emotivno se oprostila i srpska pevačica Bilja Krstić.

- Otišla je velika Yanka Rupkina, umetnica anđeoskog glasa definitivno je najlepši vokal koji je svet imao. Bugarsku tradicionalnu pesmu uzdigla je do neslućenih visina. Neizmerno sam zahvalna što je bila gošća 2016 god. na našem jubilarnom koncertu „15 godina Bilja Krstić & Bistrik Orchestra“ u Sava Centru.

