Starleta Soraja Vučelić objavila je sa svojim pratiocima na Instagramu porodičan trenutak sa sinom Kanom.

Na fotografiji je u prvom planu mali Kan, obučen u trendi brendiranu teget duksericu i sivi prsluk.

Posebnu pažnju privukla je njegova loknasta frizura, dok su se na prsluku i licu videli tragovi čokolade od sladoleda, što je Soraja i prokomentarisala u opisu objave.

-Moj prvi sladoled - napisala je ponosna mama.

Ova jednostavna, ali neodoljiva objava brzo je prikupila veliki broj lajkova i pozitivnih komentara, a starleta je još jednom pokazala koliko uživa u majčinstvu i svakom trenutku provedenom sa svojim naslednikom.

Povukla se potpuno iz javnosti i nestala

Podsetimo, prema pisanju medija, porodila u februaru 2023. godine, a iz javnosti se potpuno povukla.

Širu popularnost stekla je 2011. godine učešćem u rijalitiju "Veliki Brat", gde je, uprkos brojnim skandalima, postala jedno od najzapaženijih lica sezone i brzo se nametnula kao nova starleta.

Od tada je pažnju javnosti kontinuirano privlačila transformacijama izgleda i estetskim zahvatima, poput povećanja grudi, operacije nosa, filera u usnama, zatezanja lica i drugih korekcija koje su oblikovale njen prepoznatljiv glamurozni imidž.

Njeni luksuzni životni stil i putovanja privatnim avionima, boravci u ekskluzivnim hotelima i garderoba svetskih brendova godinama su predmet interesovanja javnosti.

Mediji su je povezivali sa bogatim muškarcima i čak sa fudbalerom Nejmarom, dok je ona tvrdila da zarađuje kroz influenserski marketing, nekretnine i modne projekte.

Danas najčešće boravi u Monaku, Švajcarskoj i Dubaiju, daleko od domaćih medija. Iako retko daje intervjue, svaka njena objava na društvenim mrežama i dalje izaziva veliku pažnju i brojne komentare.