Najpoznatji voditelj Voja Nedeljković godinama nas uveseljava putem malih ekrana, a malo ko zna čime se bavio pre voditeljstva.

Sada je otkrio nepoznate detalje iz mladosti i ispričao anegdotu vezanu za prvi posao.

- Prva tezga je bila kada mi je drug Nenad neke davne 1979. godine, kada sam imao nekih 16 godina, upao u kuću 31. decembra i rekao: "Spašavaj me, radim u Pinkiju doček, zeznuli su me dvojica, nemam čoveka da radi na garderobi". Ja pristanem. Dolazi su tete, čike, devojke i ja sam počeo da dlim brojeve i slažem kapute, jakne bunde. Negde oko pola dva je uletela moja pokojna majka Živka kao furija i majčinskim glasom rekla: "Kretenu, šta radiš to?": Pokušao sam da objasnim da me je Neša zvao da mu pomognem, ona mi kaže: „Dolazi kući“, ostavim sve ono. Ko je posle našao kaput i bundu i ko je šta našao, možda je neko uzeo po dva kaputa. Drug je posle bio ljut na mene, ali mama me je odvukla - prisetio se Nedeljković.

Tražio ogromnu sumu da bude voditelj Granda

Podsetimo, Voja se jednom prilikom prisetio anegdota sa Sašom Popovićem, a između ostalog i njihovih pregovora o honoraru.

- Namerno zacepim iznos koji je nerealan čak i za Real Madrid, a ne za njega, kažem četiri puta veći iznos. Pitam ga da li hoće da mu kažem sumu na mesečnom nivou ili za celu sezonu do juna meseca, on odgovori da mu kažem prvo za mesec dana koliko bi to bilo, počeo je priču Voja pa dodao:

- On drži onako papir i olovku, stalno je piskarao, i kako sam izgovorio sumu, on je u milisekundi odgovorio: "Dobro, i koje oko mi daješ?"

- Njegov odgovor se zalepio na moj tako brzo, kao da nas je neko prilepio u montaži - kroz smeh je rekao Nedeljković.

