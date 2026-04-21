Vujadin Savić ima rođenog brata Uroša koji se ne eksponira u medijima, ali je u javnost dospela informacija da se razveo.

Posle 12 godina je odlučio da stavi tačku na brak sa Tijanom Savić sa kojom ima ćerku Lenu.

Tijana je radila kao voditeljka na TV Pink i TV Prva, a sada radi na TV DR i svi kažu da je lepotica i veoma atraktivna žena.

Njih dvoje razveli su se 2022. godine, a pre toga gledali su da privatnost kriju od medija.

Kada se pojavila vest o razvodu, domaći mediji su pisali da je par ostao u prijateljskim odnosima, a tome u prilog idu i zajedničke fotografije koje voditeljka ni danas nije izbrisala sa profila na društvenim mrežama.

Mirka o prevari

Mirka Vasiljević je jednom prilikom gostovala u emisiji kod Ognjena Amidžića gde je iskreno govorila o svom životu, partneru i porodici.

Naime, Mirka je odlučila je da progovori o fotografijama na kojim je njen nevenčani suprug, fudbaler Vujadin Savić, uhvaćen sa drugom ženom, koje je svojevremeno komentarisala rečenicom: "Čovek je vežbao".

- Da, izašle su fotografije, rekla sam to, sećam se toga, nisam toliko senilna! Meni je najbitnije da on i ja znamo šta je i kako je, mi imamo pravo na nešto naše, na naš neki odnos - kazala je prvo Mirka.

- Rekla sam da on jeste na tim fotografijama, to je jednostavno izašlo u novinama, nas dvoje znamo kako smo to rešili kod kuće, zašto smo rešili i da l' je bilo potrebe da rešavamo. Te neke stvari treba da budu samo naše, ne naših roditelja, ne naše dece, nego naše - dodala je ona.

- Sutra i moje neke stvari koje izađu u javnost, ne izađu, on čuje, ne čuje, nije ni bitno da l' će izaći u javnost ili ne, najbitnije je šta nas dvoje znamo, šta nas dvoje osećamo i šta je sa nama - zaključila je Mirka za "Hajp" u emisiji "Pretres".

