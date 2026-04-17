Radio televizija Srbije donela je odluku da se tri popularne emisije više neće naći na programskoj šemi. Otkrivamo o kojim emisijama je reč.

Naime, na programskoj šemi RTS se neće više naći emisije: "Na večeri kod", "Ja volim Srbiju" i "Stigni me ako znaš".

Na novoj programskoj šemi neće više biti mesta za formate ovog tipa.

Inače, emisiju "Ja volim Srbiju" vodila je Dragana Kosjerina Pedruv.

Emisiju "Stigni me ako znaš" vodila je Kristina Radenković, dok je "Na večeri kod" vodio Stefan Popović.

Muzička emisija "Ode ponedeljak" više neće biti deo programa

Nakon pet i po godina emitovanja u noćnom terminu između ponedeljka i utorka, muzička emisija "Ode ponedeljak" više neće biti deo programa. Do ukidanja ove emisije, čiji je autor i voditelj bio poznati muzičar Dejan Cukić, došlo je usled određenih programskih i personalnih promena na Radiju Beograd 202, koji posluje u okviru sistema Javnog servisa.

Povodom završetka ovog dugogodišnjeg projekta, muzičar i pevač Dejan Cukić se oglasio emotivnom porukom na svom Fejsbuk profilu kako bi potvrdio vest o ukidanju.

- Proleće. Prošao je i praznik. Vreme da se ponovo okrene nova stranica u životu. Posle pet i po godina 'Ponedeljak' je najzad otišao. Zahvaljujem se redakciji Radija Beograd 202 na dosadašnjem poverenju i lepoj saradnji. Idemo dalje - napisao je Dejan.