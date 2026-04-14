Aca Sofronijević organizovao je veliko slavlje povodom rođenja ćerke.

Sve je odlučio da upriliči u jednom beogradskom lokalu, a poznate ličnosti su tek krenule da dolaze.

Na proslavu su stigli njegovi bliski prijatelji i kolege, među kojima su bili Milan Dinčić Dinča, voditeljka Branka Katić, kao i Aco Pejović.

Slavlje su svojim prisustvom uveličali i dečko Snežane Đurišić, Vanja Milošević, kao i Radiša Urošević koji je došao u pratnji supruge, ali i pevačica Rada Sarić.

Osim toga, Aleksandar Sofronijević je pripremio više od 30 istih majica sa natpisom "Cepaj brale, postao sam Ćale".

Gosti su ga sa vrata "cepali", a on se neprekidno presvlačio.

Alo/L.A.

