Harmonikaš Aleksandar Aca Sofronjević danas je izveo suprugu Kosanu iz porodilišta zajedno za ćerkicom Tarom.

On je bio raspoložen sve vreme, osmeh nije skidao sa lica, a odmah je okitio novčanicama muzičare koji su mu prišli i svirali.



- Osećaj je fenomenalan, hvala Bogu. Hvala vam što ste došli. Bićemo svi zajedno za praznik - kratko je prokomentarisao za Blic Sofra po izlasku iz porodilišta.

Mama se dobro oseća

Kako se moglo videti, Kosana se dobro oseća, odlično izgleda i sve vreme je bila uz supruga, koji se postarao da ih odmah smesti u auto, kako bi se odvezli kući.

Prolaznici koji su par prepoznali na trotoaru, čestitali su na prinovi, a muzičar se uredno zahvaljivao.

