Harmonikaš Aleksandar Aca Sofronjević danas je izveo suprugu Kosanu iz porodilišta zajedno za ćerkicom Tarom.
On je bio raspoložen sve vreme, osmeh nije skidao sa lica, a odmah je okitio novčanicama muzičare koji su mu prišli i svirali.
- Osećaj je fenomenalan, hvala Bogu. Hvala vam što ste došli. Bićemo svi zajedno za praznik - kratko je prokomentarisao za Blic Sofra po izlasku iz porodilišta.
Mama se dobro oseća
Kako se moglo videti, Kosana se dobro oseća, odlično izgleda i sve vreme je bila uz supruga, koji se postarao da ih odmah smesti u auto, kako bi se odvezli kući.
Prolaznici koji su par prepoznali na trotoaru, čestitali su na prinovi, a muzičar se uredno zahvaljivao.
