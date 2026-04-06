Obavešteni izvor upozorio je na opasne posledice moguće nepromišljene odluke američkog predsednika Donalda Trampa da preduzme akcije protiv iranske infrastrukture.

Govoreći za novinsku agenciju Tasnim, izvor je ukazao na nedavne pretnje američkog predsednika da će gađati iranske elektrane i mostove, te dodao: „Nakon nekoliko neuspeha i povlačenja, i naravno nakon današnjeg istorijskog poraza u Isfahanu, Tramp pokušava da skrene pažnju sa ovog izuzetnog istorijskog dana pretećim tvitovima.“

Iranske oružane snage osujetile su američki pokušaj spasavanja oborenog pilota, uništivši više letelica - uključujući helikoptere tipa "Crni jastreb" i vojni transportni avion - u koordinisanoj operaciji južno od Isfahana, u centralnom Iranu, navodi se.

Portparol Centralnog štaba Khatam al-Anbia u Iranu saopštio je u nedelju, 5. aprila, da su iranske vojne snage uništile više američkih letelica u južnom delu Isfahana, sprečivši pokušaj misije spasavanja oborenog američkog borbenog pilota.

Posledice na teritoriji SAD

Govoreći o Trampovim pretnjama iranskoj infrastrukturi, obavešteni izvor je imao samo jednu poruku.

- Ako Tramp pojača svoje ludilo sprovođenjem ovih pretnji, samo će učiniti svoj poraz još očiglednijim! I naravno, treba da zna da će u tom slučaju, pored uništavanja svih američkih interesa u regionu, posledice rata verovatno stići i do američke teritorije - naveo je.

Izvor je dodatno pojasnio da ne misli na ispaljivanje raketa na Ameriku, te dodao da je Tramp o ovom pitanju lagao i pre rata, kao i sada.

- Ali Tramp će videti da će se suočiti sa ozbiljnim nemirima unutar same američke teritorije - naveo je.

Ukazujući na Trampovu pogrešnu procenu prilikom započinjanja aktuelnog rata, izvor je upozorio da će napraviti još jednu veliku grešku u proceni eskalacije sukoba, čime će samo produbiti sopstveni poraz.

- Iran je spreman da eskalira tenzije do bilo kog nivoa - zaključio je izvor.

