Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3735, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto. Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 101,8248.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 3,8 odsto, a od početka godine slabiji je za 1,9 odsto.