Blokaderka koja je nije želela da se predstavi imenom i prezimenom, te poručuje da im je to naredio plenum Filozofskog fakulteta, priznala je da šuruju sa Đilasom, Aleksićem, Marinikom i da je moguća koalicija sa njima.

"Na lokalnim izborima se pokazalo da dijalog postoji, da većinu stvari koje smo radili na svim lokalnim mestima gde su bili izbori, da je ostvaren dijalog sa opozicijom." - priznala je ona.

"Ukoliko bi istraživanja pokazala 'ne, ne, bolje je ovako', da li ste otvoreni da razgovarate o tome (da i opozicija bude sa vama na listi)?" - pitala ju je Olja Bećković.

"Do sada se pokazalo da je svaka naša odluka podložna promeni ukoliko dođemo do novih saznanja gde nam svima ide više u korist da nešto promenimo da ne bismo napravili grešku. Kako će se to odraziti u budućnosti, videćemo. Znači, svi procesi su dalje u toku. Ono što možemo da kažemo da, zahvaljujući saradnji sa opozicijom, smo se pokazali na izborima." - poručila je anonimna blokaderka.