U rijaliti programu Elita 9 izbila je nova drama nakon fizičkog obračuna između Stanije Dobrojević i Uroša Stanića, kada je starleta nasrnula na cimera, udarala ga i šutirala.

Incident je izazvao burne reakcije kako među učesnicima, tako i u javnosti, a tenzija u Beloj kući nije se smirila ni nakon intervencije obezbeđenja.

Nedugo posle sukoba sa njim, Stanija je ušla i u žestok konflikt sa Aneli Ahmić.

Ahmićeva je uporno tvrdila da ju je Dobrojevićeva više puta gurala, pa čak i udarila, dok je obezbeđenje sve vreme bilo u blizini kako bi sprečilo dalju eskalaciju i ozbiljniji fizički obračun.

Rasprava između njih dve brzo je prerasla u razmenu teških reči i uvreda.

- Demolirala sam te, nasilnice jedna. Evo ko je Stanija Dobrojević – vikala je Aneli, dok joj je Stanija uzvraćala porukom da treba da se leči.

Gledaoci zahtevaju diskvalifikaciju Stanije Dobrojević

U komentarima koji se nižu ispod snimka, mnogi gledaoci poručuju da Stanija Dobrojević zaslužuje momentalnu diskvalifikaciju zbog prebijanja Stanića, navodeći da je prekršeno najstrože pravilo rijalitija. zabrana fizičkog kontakta među učesnicima.

Posebno ističu da snimak jasno prikazuje brutalnost njenih udaraca, zbog čega zahtevaju hitnu reakciju produkcije i sankcije koje su u ovakvim situacijama ranije primenjivane.

-"Ovo je za momentalnu diskvalifikaciju", "Jezivo, kako ga udara nogom u glavu", "Ne volim Uroša, ali podhitno treba da je izbace", "Kako ga krvnički udara u glavu" - samo su neki od mnogobrojnih komentara.