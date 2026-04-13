Svim Zadrugarima danas su u Belu kuću stigli pokloni i čestitke koje du dobili od prijatelja i porodice.

Staniji Dobrojević majka je poslala pismo, a dok joj je voditelj čitao, Starleta je završila u suzama.

- Znaš da ne volim ovakve stvari, ali eto, tu sam. Došla si da budeš sa nama, a ti si tu i slaviš Uskrsa među ljudima kojima ne pripadaš, pa se pitam da li ti je lepše tamo ili sa nama, tvojom porodicom. Znam kako sam te odgajala i čemu sam te u životu učila. Ponosna sam na teme, krenula si od nula, a sada imaš sve o čemu si oduvek sanjala. Nemaš potrebu da se bilo kome pravdaš niti polažeš bilo kome račune. Kod kuće su pune fascikle dokaza i računa. Znaš ko si i šta si i prekini sa pravdanjem. Previše te je sve tu ponelo, kao i njihov uličarski rečnik. Taj rečnik ti ne priliči, to nisi ti. Bez obzira na sve, uz tebe sam. Voli te majka najviše na svetu - pisalo je u čestitci.

- Volim i ja tebe, praštaj, nisam savršena. Da je onako kako si me ti vaspitavala, podigla bih se i bila bih kraljica, ali ja sam na oca gladijator i žena ratnica. Tu sam gde sam, svoj put sam birala sama. Bijem bitku, više ne znam ni sa kim ni kome šta dokazujem. Tako je kako je. Ovi ljudi ne razumeju rečnik, koji si me ti učila. Dolazim iz porodice gde se nikada nijedna ružna reć nije izgovorila. Nazivaju me folirantom kad sam fina. Nosim se sa situacijama kako znam i umem. Za sve moje greške nek mi sudi Bog, a ne ljudi - poričila je Stanija.

- Čovek sam od krvi od mesa, mislim da sam ispravan lik. Imam dubok osećaj integriteta, a stalno drugi pričaju o meni ko sam i šta sam, to me boli. Brat i majka bukvalno nisu hteli da razgovaraju sa mnom kada sam rekla da ću da uđem ovde. Sigurna sam da plače kod kuće zbog reči koje se ovde u kući izriču i za mene i za nju - govorila je Dobrojevićeva.

