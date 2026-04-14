Od ulaska Stanije Dobrojević u aktuelnu sezonu rijaliti programa “Elita“ isplivale su brojne priče o mnogim učesnicima, a ona je ušla kao specijalni gost, te se kako gledaoci, tako i učesnici pitaju do kada će ostati u Beloj kući.

Za ulazak potpisala poseban ugovor, a u intervjuu za domaće medije istakla je da ima najveći honorar, ali i da se ne bori za glavnu nagradu.

Jedan od posebnih zahteva u ugovoru bio je i lični frizer, a Milo Joksimović pred našim kamerama otkrio je sve o poseti Dobrojevićevoj, jer upravo on zbog njene frizure svake nedelje posećuje popularno imanje u Šimanovcima.

Pre nekoliko dana, Dobrojeviećva se vratila se u Belu kuću nakon pregovora i otkrila učesnicima da će se družiti duže nego što je planiramo, na šta su svi oni komentarisali da ostaje do samog kraja, a njen frizer progovorio je i o ovoj situaciji.

- Ne smem da pričam o tome, ali ona je ušla kao specijalni gost i sad se promenilo. Mislim da ostaje do samog kraja. Niko njoj ne govori koliko je gledano, ni produkcija, ni niko drugi, ali ona je mnogim ljudima skinula maske i ovo je tek početak. Sigurno ostaje do kraja i sa kim da se takmiči? Tamo može samo da pobedi i osvojiće prvo mesto i red je da slavimo drugu krunu. Takva joj je sudbina da pobeđuje, ali ona ne puca na pobedu. Međutim kad kaže da će pobediti, svi se hvataju za glavu i Aneli koja je žrtva i Asmin i svi ostali. Trebala je Aneli da pobedi dok Stanija nije ušla, ali sada im je skinula maske – rekao je frizer za Blic.

