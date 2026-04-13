Aktuelni učesnici Elite 9 i budući roditelji, Anita Stanojlović i Luka Vujović razgovarali su o njenoj trudnoći, kada je ona otkrila da jedva čeka da se porodi kako bi posetila hirurga i ponovo uradila nos, što ga je posebno iznenadilo.

-Kad se porodim i prestanem da dojim dete, idem da radim nos opet, ali neću moći da stojim, da znaš - istakla je ona.

-Prelepa si, najlepša - poručio joj je Vujović i posavetovao je da nema potrebe da radi bilo kakve estetske zahvate, međutim, Anita je nastavila da nabraja šta će sve promeniti na sebi.

Gledaoce je šokiralo to što je Stanojlovićeva neprestano govorila samo o tome šta planira da uradi kada je njen fizički izgled u pitanju, iako je u blagoslovenom stanju i nedavno je saznala da je trudna.

Saznala u kom je mesesu trudnoće

Podsetimo, Anita je nedavno napustila rijaliti, ali samo nakratko. Otkako se saznalo da je u drugom stanju, osim ukućana, i javnost se i dalje pita ko je otac deteta, a u igri su bili Luka Vujović i Filip Đukić, s obzirom na to da je u razmaku od nedelju dana imala intimne odnose sa obojicom.

Po izlasku iz Bele kuće saznala ko je zapravo otac, ali i koliko je beba stara, te se potom obratila u programu uživo.

- U šestoj nedelji, mesec i po dana. Lekar mi nije bio potreban da bih znala čije je dete, ali zapušila sam usta ovim debilima. Sumnjala sam da sam osma nedelja, ali se ispostavilo da je manje - poručila je po povratku u Elitu.

Takođe, Luka je istakao da ni on nije sumnjao.

- Ona je šestog marta ostala trudna jer su joj tad bili plodni dani, a samo nakon 18 dana je pokazao test - dodao je Vujović.

- Lisice su bile pre mesec i po dana, tačno prvi moj histerični napad i to sad pravdam zbog trudnoće - rekla je Stanojlovićeva.