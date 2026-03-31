U toku emisije ''Pretres nedelje'' Stanija Dobrojević je žestoko isponižavala nekadašnju blisku priajteljicu Maju Marinković.

Iako su ranije rešile sve nesuglasice, trenutno je pitanje momenta kada će njihov odnos eskalirati, budući da je Stanijin bivši verenik Asmin Durdžić bio prisan sa Marinkovićevom.

- Filip Đukić je rekao: ''Ne može kepec ni Maju da j*be'' - istakao je voditelj Milan Milošević.

- Zamisli kad on sanja kako bi ovde radio, a nema priliku za to jer volontira - rekla je Maja.

- Nije to samo Filip Car, Majo, nemoj da se uvrediš. Ljudi napolju pričaju da si svima dala, samo njemu nisi. Znaš šta mu napolju rade - rekla je Stanija.

- Razumem razočaranje i sujetu, ali nisam ja kriva što se on zaljubio u mene - rekla je Maja.

- Sećam se kad sam pitala Asmina: ''Da li bi bio sa Majom?", a on mi kaže: ''Da stavljam gde su Car i Bilal? Užas'', ali ja navijam i da ga Aki stavi - rekla je Stanija.

- Ti mene i dalje voliš, ali naspavaj se i onda ćemo se sutra ponižavati - rekao je Alibaba.

"Sujeta govori iz tebe"

- Izgleda da je svaka Asminova bivša luda i dalje za njim - rekla je Maja.

- Ja nisam, samo kažem kakvi su komentari napolju - rekla je Stanija.

- Mislim da si i dalje luda za njim, ovo ti je sujeta - rekla je Maja.

- Ma kakvi, lutko, evo ti ga - rekla je starleta koja se potom obratila Asminu:

- Hoćeš da ti pomognem da je smuvam? - upitala je Stanija.

- Ne možeš ti da mu pomogneš, ovde se ja pitam - rekla je Maja.

BONUS VIDEO: