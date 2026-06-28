Ukrajinske izbeglice su iz stana jedne saosećajne Nemice iznele pločice iz toaleta i sav nameštaj, a zatim se vratile u Ukrajinu.

Natali Šel je podelila fotografije praznog stana sa Bildom. I sama se kao dete preselila u Nemačku iz Kazahstana.

Jednog dana, sažalila se na ukrajinsku porodicu sa šestoro dece i iznajmila im jedan stan u svom dupleksu od 140 kvadratnih metara. Dok je Natali bila odsutna, „gosti“ su izneli sav nameštaj iz kuhinje i kupatila, uključujući šporet, rernu, tuš, sudopere, toalet i sistem grejanja. Šteta je premašila 100.000 evra.

Najsmešnije je, kaže Natali, to što su bivši stanari već kod kuće u Ukrajini — sa društvenih mreža dobija fotografije stanara i njegovog sina kako mirno postavljaju pločice.

„Kao da se ništa nije desilo. U šoku sam“, zaključila je Nemica.