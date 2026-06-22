"Kao rezultat napada neprijateljske bespilotne letelice na teretni brod 'Victress', čiji je brodovlasnik Turska, a plovi pod zastavom Paname, izbio je požar velikih razmera.

Na brodu je bilo devet članova posade i u pitanju su državljani Egipta, Turske i Indije", saopštile su Pomorske snage Oružanih snaga Ukrajine u objavi na Fejsbuku.

Kako je navedeno, s obzirom na tešku situaciju i pretnju daljeg širenja požara, posade čamaca Mornarice Oružanih snaga Ukrajine uspešno su sprovele akciju spasavanja evakuacije posade teretnog broda.

"Nažalost, među njima ima gubitaka. Ovaj slučaj još jednom pokazuje da Ruska Federacija nastavlja da krši norme međunarodnog pomorskog prava i stvara pretnje civilnom brodarstvu", dodaje se.

Jedan mornar - 58-godišnji kuvar - poginuo je u napadu.

„Nažalost, član posade je preminuo. Izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici i voljenima. Preostalih osam mornara evakuisano je splavom za spasavanje“, saopštila je Uprava ukrajinskih morskih luka.

Ukrajinska mornarica navela je da će nastaviti da čini sve što je moguće kako bi more bilo bezbedno.