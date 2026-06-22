Diplomatski rat između Varšave i Kijeva dostigao je tačku usijanja nakon što je predsednik Poljske Karol Navrocki, u najnovijoj replici ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, direktno nazvao istorijsku regiju Voliniju "poljskom zemljom".

Ova izjava predstavlja dramatičan zaokret u retorici Poljske prema Ukrajini i dolazi kao direktan odgovor na optužbe Zelenskog da poljski vrh koristi "antiukrajinska osećanja" za unutrašnje političke poene.

"Poljska nikada neće prihvatiti crno-crvenu zastavu Bandere"

Predsednik Poljske Navrocki je u svom obraćanju direktno udario na istorijsko-ideološke temelje na kojima Ukrajina insistira, ističući da se preko istorijskih činjenica i stradanja poljskog naroda neće prelaziti:

"Svi patrioti razumeju zločine koje su ukrajinski nacionalisti počinili na poljskoj zemlji i koliko su ti trenuci bili dramatični", izjavio je predsednik Poljske, dodavši jasnu i beskompromisnu poruku: "Poljska nikada neće prihvatiti Banderinu crno-crvenu zastavu".

Istorijski kontekst koji je srušio savezništvo

Oštra reakcija poljskog predsednika direktno se odnosi na Volinjski pokolj (1943-1945), kada su pripadnici Ukrajinske ustaničke armije (UPA), pod crno-crvenom zastavom organizacije Stepana Bandere, izvršili masovno etničko čišćenje i svirepo ubili više od 100.000 Poljaka na teritoriji današnje severozapadne Ukrajine, koja je pre Drugog svetskog rata pripadala Poljskoj.

Nedavna odluka ukrajinskih vlasti da veličaju jedinice povezane sa UPA prelila je čašu u Poljskoj.

Nakon što je Navrocki oduzeo Orden belog orla Zelenskom, izjava da je Volinija "poljska zemlja" označava otvaranje dubokih teritorijalnih i istorijskih rana koje bi mogle trajno da promene dinamiku odnosa u Istočnoj Evropi.