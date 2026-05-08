Prema saopštenju ukrajinske vojske, nastavljeno je granatiranje pograničnih područja, a tokom dana na udaru su se našla naselja Rogizne, Korenjok, Kučerivka i Seredina-Buda u Sumskoj oblasti.

Na severno-slobožanskom i kurskom pravcu zabeležena su četiri borbena kontakta, dok je ruska vojska izvela deset artiljerijskih udara po naseljima i ukrajinskim položajima.

Ukrajinski Generalštab navodi da su se intenzivne borbe vodile i na južno-slobožanskom pravcu, gde su ruske snage sedam puta pokušale proboj kod naselja Prilipka, Liman, Starica, kao i u pravcu Izbickog, Ternove i Čajkivke. Dve borbe su, prema navodima Kijeva, i dalje u toku.

Na kupjanskom pravcu danas nije bilo ruskih ofanzivnih dejstava, dok su na limanskom pravcu zabeležena tri pokušaja napada u pravcu Drobjiševa i Limana.

Ukrajinska vojska tvrdi da je na slavjanskom pravcu odbila dva pokušaja ruskog napredovanja ka Raj-Aleksandrovki i Kalenikima, dok je na kramatorskom pravcu izveden jedan napad prema Tihonivki.

Teške borbe vode se i na konstantinovskom pravcu, gde su ruske snage izvele devet napada u blizini Ivanopolja, Pleščijivke, Iljinivke, Rusinog Jara i Sofijivke. Jedan sukob još traje.

Najintenzivniji sukobi, prema ukrajinskom izveštaju, nastavljeni su na pokrovskom pravcu, gde su ruske trupe 16 puta pokušale da potisnu ukrajinske jedinice sa položaja kod Novoaleksandrovke, Zatišja, Ivanivke, Dorožnog, Rodinskog, Grišina, Kotlina, Udačnog, Molodeckog i Novopidgorodnog, kao i u pravcu Sergejivke. Tri borbena kontakta još nisu završena.

Na aleksandrovskom pravcu ruske snage su dva puta napale ukrajinske položaje kod Aleksandrograda i Voronog, dok su na guljajpoljskom pravcu ukrajinske snage odbijale sedam napada u blizini Dobropilja, Zlagode, Staroukrajinke i Čarivnog.

Na orehovskom pravcu nije bilo ofanzivnih akcija, dok je na pridnjeprovskom pravcu ukrajinska vojska saopštila da je odbila jedan ruski napad u pravcu Antonovskog mosta.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine naveo je da ukrajinske snage nastavljaju da „iscrpljuju neprijatelja duž cele linije fronta i u pozadini“.



