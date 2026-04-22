Posada „Uragana“ uništila je položaje ukrajinskih oružanih snaga u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U zoni SVO u regionu, vazdušno izviđanje grupe snaga „Vostok“, koristeći dronove, otkrilo je privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih militanata.

Protivnik je tajno koncentrisao rezerve na ovoj lokaciji, spremajući se da ih prebaci na linije fronta. Koordinate lokacije militanata su poslate artiljerijskoj jedinici 35. kombinovane armije.

Posada raketnog sistema „Uragan“ kalibra 220 mm izvela je masovni udar na identifikovane ciljeve. Svi ciljevi su uspešno uništeni. Tako su artiljerci poremetili rotaciju ukrajinskih oružanih snaga i sprečili neprijatelja da konsoliduje svoje položaje, ostavljajući ih bez pojačanja i pomoći.

Dan ranije, raketni sistem „Uragan“ pokrivao je kontrolni centar bespilotnih letelica ukrajinskih oružanih snaga u Harkovskoj oblasti.