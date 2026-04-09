Ukrajina nezadovoljna Vašingtonom

Napadnuta Odeska oblast

Jedna osoba poginula u ruskom napadu

Ruski napadi na Dnjepropetrovsku i Zaporošku oblast, jedna osoba poginula

Jedna osoba je poginula, a šest je povređeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku i Zaporošku oblast 9. aprila. "Broj povređenih u ruskom jutarnjem napadu na Zaporoški okrug raste. Nekoliko kuća je uništeno u Balabinu kao rezultat napada", naveo je načelnik Vojne uprave Zaporoške oblasti Ivan Fedorov.

Oboreno 69 ukrajinskih dronova

Ruski PVO sistemi su tokom prethodne noći presreli i uništili 69 ukrajinskih dronova avionskog tipa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Dronovi su uništeni iznad Kurske i Astrahanske oblasti, Krasnodarskog kraja i Azovskog mora.

Ruske trupe napale su dronovima Odesku oblast, oštetivši kritični objekat infrastrukture, saopštio je šef Odeske regionalne državne administracije, Oleg Kiper.

Kako je Kiper naglasio, nije bilo povređenih.

Direktna poruka Vašingtonu

Ukrajina je pozdravila primirje postignuto između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pozvavši da Vašington pokaže takvu odlučnost i da prisili Moskvu da prestane sa oružanim napadima.

Međutim, potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da evropski lideri ne pokazuju veliko interesovanje za rešavanje rata u Ukrajini i da su SAD razočarane.

Na frontu sukobi ne prestaju. Ukrajinske snage presrele su 146 dronova, od 176 koje je Rusija lansirala.

Ruske snage su napale najveću rečnu ukrajinsku luku u gradu Izmailu, pri čemu je oštećena lučka infrastruktura, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo regionalnog razvoja.