Rusija će postići sporazum sa Ukrajinom pod uslovima koje je sama odredila i neće odustati od osvojenih teritorija a u suprotnom borbe će se nastaviti do bezuslovne kapitulacije Kijeva, izjavila je predsednica Saveta Federacije Valentina Matvijenko.

Ona je poručila da Moskva neće odstupiti ni od stava da zaštiti Ruse koji žive u Ukrajini, navodeći da će to biti jedan od uslova budućih mirovnih dogovora.

Prema njenim rečima, oružani sukob će se okončati onda kada Evropa i Sjedinjene Američke Države prestanu da isporučuju oružje i obaveštajne podatke Ukrajini i kada Kijevu jasno poruče da mora da sedne za pregovarački sto.

Matvijenko je ocenila da takva čvrsta pozicija Zapada za sada ne postoji, iako bi, kako je dodala, volela da bude uspostavljena.

Govoreći o američkim predstavnicima, ona je izrazila mišljenje da specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner nisu angažovani ni u korist Rusije ni u korist Ukrajine.