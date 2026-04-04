Ruski predsednik Vladimir Putin postavio je, prema navodima britanskog lista Dejli ekspres, direktan ultimatum ukrajinskom lideru Volodimiru Zelenskom u vezi sa situacijom u Donbasu.

Kako se navodi u tom izveštaju, Putin je zahtevao da Zelenski praktično kapitulira tako što bi se odmah odrekao kompletne teritorije koju ukrajinske snage trenutno drže u Donjeckoj oblasti, a zauzvrat bi, prema tim tvrdnjama, usledio prekid intenzivnih borbi, odnosno kraj takozvane „vruće faze rata“.

Prethodno je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio da bi Zelenski trebalo da donese odluku o povlačenju ukrajinskih oružanih snaga iz Donbasa „već danas“, naglašavajući da bi takav potez mogao da spase veliki broj ljudskih života i doprinese okončanju najintenzivnijih sukoba.

Sa druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski jasno je odbacio ovakav zahtev Moskve, poručivši da Ukrajina ne prihvata ideju povlačenja svojih trupa iz Donbasa.

On je istakao da Kijev već smatra značajnim ustupkom to što od Rusije očekuje povlačenje sa teritorija koje Ukrajina vidi kao svoje, naglašavajući da dalji kompromisi te vrste nisu prihvatljivi.