Kina je povodom 60. godišnjice Raketnih snaga Narodnooslobodilačke armije ponovo skrenula pažnju na jedno od najopasnijih oružja u svom arsenalu. Snimci koje su objavili kineski državni mediji prikazuju hipersonične raketne jedinice DF-17 tokom raspoređivanja, kretanja mobilnih lansera i priprema za lansiranje.

Poruka je jasna, Peking ne pokazuje samo još jedan raketni sistem, već sposobnost koja je već promenila način na koji se razmišlja o protivraketnoj odbrani, bazama u Pacifiku i velikim pomorskim formacijama. DF-17 je jedna od najvidljivijih oznaka modernizacije kineskih Raketnih snaga tokom poslednje decenije, a Kina ga predstavlja kao konvencionalno oružje za precizne udare u najtežim uslovima protivdejstva.

Raketne snage PLA upravljaju najvećim delom kineskog balističkog arsenala, od sistema kratkog i srednjeg dometa do strateških kapaciteta. Uključivanje DF-17 u snimke povodom godišnjice nije slučajno. Kina time naglašava da hipersonično oružje više nije eksperimentalna oblast, već deo operativne strukture.

DF-17 se često opisuje kao jedan od najinovativnijih raketnih sistema u svetu. Njegova suština je kombinacija balističkog raketnog pojačivača i hipersoničnog kliznog vozila. Umesto da bojeva glava prati klasičnu, predvidljivu balističku putanju, pojačivač izbacuje klizno vozilo u gornje slojeve atmosfere, odakle se ono spušta prema cilju ogromnom brzinom, uz manevre po visini i pravcu.

Raketa koja ne leti kao klasična balistička raketa

Kod konvencionalnih balističkih raketa, odbrana pokušava da izračuna putanju i da presretne cilj na osnovu predvidivog profila leta. DF-17 razbija tu logiku. Hipersonično klizno vozilo ne pada jednostavno po paraboli, već manevriše kroz atmosferu, menja ugao prilaska i otežava rad radarima, komandnim centrima i protivraketnim baterijama.

Velika brzina je samo jedan deo problema za odbranu. Drugi deo je manevar. Treći je visina leta. Četvrti je vreme reakcije. Kada projektil može da menja pravac tokom završne faze, presretanje više nije samo pitanje brzine presretača, već sposobnosti celog sistema da na vreme otkrije, prati, klasifikuje i gađa cilj koji ne poštuje staru balističku logiku.

Upravo zato se za ovakve sisteme kaže da zahtevaju potpuno novi pristup protivraketnoj odbrani. Rusija i Iran su u svojim nedavnim demonstracijama raketa Orešnik i Fatah 2 protiv ciljeva u Ukrajini i Izraelu pokazali koliko hipersonični i manevarski profili leta komplikuju odbranu. Prema izraelskim izvorima, odbrana od takvih pretnji ne može se svesti na postojeće obrasce presretanja, već traži drugačiju arhitekturu detekcije, odlučivanja i gađanja.

DF-17 je u toj kategoriji posebno važan jer se smatra da je Kina među prvima, a verovatno i prva u svetu, operacionalizovala raketu sa hipersoničnim kliznim vozilom za taktičke udarne uloge. To znači da se ne radi o paradnom eksponatu, već o oružju namenjenom realnim zadacima u regionalnom ratu visokog intenziteta.

Precizni udari po komandnim centrima i bazama

DF-17 nije zamišljen samo kao sredstvo za probijanje PVO. Njegova druga ključna uloga je precizni konvencionalni udar. Veruje se da klizno vozilo koristi napredne sisteme navođenja, što mu omogućava dejstvo po fiksnim ciljevima visoke vrednosti.

Među takvim ciljevima su komandni centri, vazduhoplovne baze, logistička čvorišta, ojačana infrastruktura, skladišta i drugi objekti čije uništenje može da poremeti operativni tempo protivnika. Profil leta na nižim visinama, brzina i mogućnost manevrisanja povećavaju šansu da projektil stigne do cilja pre nego što protivnička odbrana dobije realnu mogućnost za presretanje.

Posebno je važna mobilnost. DF-17 je montiran na transporter-lanser, što kineskim jedinicama omogućava da se sakriju, brzo promene položaj i lansiraju raketu sa disperzovanih lokacija. To komplikuje neprijateljsko izviđanje i preventivne udare. Lanser koji se ne nalazi u stalnoj bazi, već se kreće između pripremljenih i improvizovanih pozicija, mnogo je teže pratiti, posebno u zemlji veličine Kine.

Takva mobilnost povećava preživljavanje sistema. Raketne jedinice mogu da se pomeraju, čekaju povoljan trenutak, prime podatke o cilju i izvrše udar bez dugog zadržavanja na jednom mestu. Za protivnika to znači da nije dovoljno imati precizno oružje za uništenje lansera. Prvo ga treba pronaći, identifikovati i pogoditi pre nego što nestane.

Deo kineske izviđačko-udarne mreže

DF-17 nije izolovana raketa. Dizajniran je da se uklopi u kineski mrežno-centrični izviđačko-udarni kompleks. To znači da bi mogao da dobija podatke o ciljevima iz više izvora: satelita, radara iznad horizonta, bespilotnih letelica, pomorskih patrolnih sredstava i drugih obaveštajnih platformi.

Takav sistem ima posebnu vrednost u zapadnom Pacifiku, gde se ciljevi mogu brzo pomerati, naročito brodovi. Sama raketa nije dovoljna za gađanje pokretne pomorske formacije. Potrebna je mreža koja otkriva, prati, ažurira podatke i prosleđuje ih raketnim jedinicama. Kina upravo takvu mrežu razvija godinama, kroz satelitske kapacitete, radare velikog dometa, izviđačke dronove i pomorsko osmatranje.

U toj arhitekturi DF-17 dobija mnogo šire značenje od jedne rakete. On postaje udarni deo sistema koji treba da drži američke i njima savezničke snage na distanci od kineskih obala, Tajvanskog moreuza, Južnog kineskog mora i šireg prostora Istočne Azije.

Pretnja za brodove i baze u Pacifiku

Jedna od najvažnijih potencijalnih uloga DF-17 jeste protivbrodsko ratovanje. Kina već razvija čitav spektar protivbrodskih balističkih raketa, ali DF-17 donosi drugačiji profil napada. Za razliku od klasične protivbrodske balističke rakete koja se strmo obrušava na cilj, hipersonično klizno vozilo može da priđe sa ravnije putanje, uz bočne manevre.

Za brodsku odbranu to je izuzetno problematično. Ratni brod mora da otkrije pretnju, klasifikuje je, proceni putanju, donese odluku, lansira presretač i eventualno aktivira elektronske protivmere. Kod hipersoničnog kliznog vozila, vreme za ceo taj ciklus dramatično se smanjuje.

Hipersonično vozilo može da pređe stotine kilometara za nekoliko minuta. Komandanti brodova tada nemaju luksuz dugog procenjivanja. Svaka sekunda postaje deo borbene matematike. Manevrisanje projektila dodatno smanjuje predvidljivost i povećava rizik da brodski sistemi PVO i PRO ne dobiju stabilno rešenje za gađanje.

Upravo zato DF-17 ima veliku ulogu u kineskoj strategiji protiv pristupa i uskraćivanja područja, poznatoj kao A2/AD. Sposobnost da gađa i ratne brodove i baze u Pacifiku otežava zapadnim protivnicima Pekinga da slobodno projektuju moć u Istočnoj Aziji.

To ne znači da DF-17 sam rešava rat na moru. Međutim, u kombinaciji sa drugim kineskim raketama, podmornicama, avijacijom, dronovima, obalskim sistemima i izviđačkom mrežom, on postaje deo sve gušće zone rizika oko kineskog prostora.

Kineska poruka povodom godišnjice

Prikazivanje DF-17 povodom 60. godišnjice Raketnih snaga nije samo vojna ceremonija. To je poruka o promeni ravnoteže. Kina pokazuje da njene raketne snage više ne počivaju samo na velikom broju balističkih projektila, već na sistemima koji kombinuju brzinu, manevrisanje, preciznost, mobilnost i integraciju sa izviđačkim sredstvima.

Za protivnike Pekinga, posebno one koji računaju na baze i nosačke grupe u zapadnom Pacifiku, to znači da se prostor za bezbedno delovanje smanjuje. DF-17 je napravljen upravo da skrati vreme reakcije, probije odbranu i uvede neizvesnost u planiranje svakog prilaska kineskom strateškom prostoru. SAD su još odavno navele da vide kinesku hipersoničnu raketu DF-17 kao „najveću pretnju“.

Kina je ovom demonstracijom ponovila da hipersonično oružje ne posmatra kao daleku tehnologiju budućnosti, već kao sadašnji instrument pritiska. DF-17 je zato mnogo više od snimka mobilnih lansera na terenu. To je prikaz oružja koje menja cenu ulaska u zapadni Pacifik.