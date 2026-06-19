Toplotna kupola nad Srbijom: Stiže afrički talas, temperatura prelazi 35 stepeni

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab vetar severnih pravaca. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Najniža temperatura od 11 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena, najavio je Republički hidrometeoroški zavod.

- Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržava se pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stepeni, u nedelju ponegde i malo toplije - navodi RHMZ i dodaje:

- Uz dnevni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima.

Biometeorološka prognoza - Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savetuje izvestan oprez. Očekuju se termički uslovi znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine pa se preporučuje opreznost.

Prognoza Ivana Ristića

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, najavljuje početak dugog i vrelog leta u Srbiji.