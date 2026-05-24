Odluka Velike Britanije da dozvoli uvoz dizel goriva i mlaznog goriva proizvedenog od ruske nafte u trećim zemljama izraz je pragmatizma u međudržavnim odnosima, rekao je novinarima portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

- Takve situacije, kada se tiču međuljudske komunikacije, nazivaju se cinizmom.

Kada se tiču međudržavnih odnosa, to se naziva pragmatizmom - rekao je portparol Kremlja, komentarišući odluku Londona.

Dana 19. maja, Velika Britanija je dozvolila uvoz dizel goriva i mlaznog goriva proizvedenog od ruske nafte u trećim zemljama.

Zelenski pobegao nakon udara Orešnika?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je od SAD i Evrope hitne odluke posle masovnog ruskog udara na Kijev i Kijevsku oblast, tvrdeći da je Rusija u napadu na Belu Crkvu upotrebila najnoviji hipersonični kompleks „Orešnik“.

Zelenski je u video-obraćanju objavljenom na Telegramu naveo da je tokom napada lansirano oko 90 raketa različitog tipa, od čega 36 balističkih. Prema njegovim rečima, najveći deo udara pogodio je upravo ukrajinsku prestonicu i okolinu.

Napad je usledio posle noći u kojoj su Kijev i drugi gradovi bili pod jednim od najtežih kombinovanih udara u poslednje dve godine. Ukrajinski izvori prethodno su navodili da su u napadu korišćene rakete, dronovi i sistemi različitog dometa, dok su se društvenim mrežama širili snimci gustog dima, požara i oštećenih objekata širom prestonice.

„Orešnik“ u centru pažnje

Najveću pažnju izazvala je tvrdnja Zelenskog da je po Beloj Crkvi, gradu u Kijevskoj oblasti, upotrebljen „Orešnik“. Reč je o sistemu koji Moskva predstavlja kao jedno od najtežih i najbržih sredstava u svom arsenalu, sposobno da nosi više odvojenih bojevih glava i pogodi različite ciljeve velikom brzinom.

Ukrajinski portali ranije su objavili snimke udara u oblasti Bele Crkve, na kojima se vidi više svetlećih tragova koji se obrušavaju ka zemlji. Upravo ti kadrovi pokrenuli su tvrdnje da je reč o udaru „Orešnikom“, iako se u prvim satima čekala zvanična potvrda.

U svom obraćanju Zelenski je pokušao da pritisne zapadne saveznike da brže reaguju i donesu konkretne odluke o daljoj pomoći Ukrajini.

- Potrebne su odluke. Potrebni su koraci koji će zaustaviti ovaj rat i sprečiti nove udare - poručio je Zelenski.

Njegova poruka bila je usmerena pre svega ka Vašingtonu i evropskim prestonicama, od kojih Kijev traži dodatne sisteme protivvazdušne odbrane, rakete, municiju i političku podršku za nastavak rata.