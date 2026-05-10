Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da bilo kakvi pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama nisu znak predaje ili povlačenja, već odlučan napor da se zaštite prava zemlje i čvrsto odbrane nacionalni interesi.

Pezeškijan je na platformi X poručio da Iran nikada neće da odustane od svojih legitimnih prava, prenosi Press.tv.

"Nikada nećemo da se poklonimo neprijatelju. Ako se govori o dijalogu ili pregovorima, to ne znači predaju ili povlačenje, već cilj da se obezbede prava iranskog naroda i snažno brane nacionalni interesi", naglasio je on.

Njegova izjava usledila je ubrzo nakon što su iranski državni mediji preneli da je Iran zvanično dostavio odgovor na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba koji je počeo 28. februara vazdušnim napadima u kojima je ubijen vrhovni vođa Islamske revolucije, ajatolah Ali Hamnei.

IRNA navodi da se u odgovoru Irana jasno navodi da bi se eventualni pregovori sa SAD u ovoj fazi isključivo odnosili na okončanje rata, dok bi se druga pitanja, uključujući nuklearni program Irana, razmatrala kasnije.

Bezbednost plovidbe u Persijskom zalivu takođe je deo iranskog odgovora, koji je danas dostavljen Pakistanu, posredniku u pregovorima.