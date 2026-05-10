Hrvatski medij9 pozovajući se na članak koji je obajvio "Politiko" pod naslovom "Grčka se uveliko kladi na MAGA", pišu da je "pomalo neverovatno" da Grčka pojača svoje veze sa MAGA, jer kako hrvatski porali ocenjuju, "veći deo Evrope" okreće leđa američkom predsedniku Donaldu Trampu.

Američka ambasadorka u Atini, Kimberli Gilfojl, poziva Trampa da proslavi 250. godišnjicu američke nezavisnosti u rodnom mestu demokratije govorom na Akropolju ovog leta.

Premijer Kirijakos Micotakis, izveštava Politiko, obećao je američkom predsedniku topao doček ako poseti zemlju, rekavši da će se osećati kao kod kuće. Gilfojl je ove nedelje potvrdila da će Tramp posetiti Grčku, ali je odbila da komentariše vreme posete.

Baš kada su se Trampovi odnosi sa bivšim saveznicima iz EU, poput italijanske premijerke Đorđe Meloni i nemačkog kancelara Fridriha Merca, pogoršali, on je pohvalio Grčku kao „sjajnu“, a Micotakisa kao „sjajnog tipa“.

Za Micotakisa, Trampova poseta je više od pukog vizuelnog prikaza. Grčka vlada vidi SAD kao svog vrhovnog garanta bezbednosti protiv turske invazije. Žele da okončaju povremene prijateljske odnose između Trampa i turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana. Zato takođe ulažu u poslovne sporazume, sklapaju velike energetske sporazume i obezbeđuju velika američka ulaganja u luke. Ove vojne i trgovinske veze između Vašingtona i Atine takođe su potkrepljene rastućim ideološkim konsenzusom, dok se Micotakisova stranka Nova demokratija kreće sve više udesno, navodi se u članku.

Gilfojl agresivno promoviše američke interese u Grčkoj

Od dolaska krajem prošle godine, Gilfojl je privukla pažnju medija. Bivša voditeljka Foks njuza i tužiteljka, koja je nekada bila udata za guvernera Kalifornije Gevina Njusoma i bila je u vezi sa Donaldom Trampom mlađim, od samog početka je jasno stavila do znanja da će naglasiti jake ekonomske veze.

U svom prvom intervjuu u Grčkoj, razljutila je Kinu nazvavši njeno vlasništvo nad lukom Pirej „nesrećnim“ i iznela ideju da bi se to moglo rešiti — sugerišući potencijalnu prodaju.

„Svakog dana, kada se probudim ujutru, pronaći ću način da podstaknem američke interese, novac, infrastrukturu, da sarađujemo sa Grčkom i ostatkom naših saveznika u ovom regionu, a to znači veoma agresivno suočavanje sa kineskim interesima. To ću raditi svaki dan i radiću to bez izvinjenja“, rekla je Gilfojl ranije ove godine.

Ona je takođe opisala svoje bliske veze sa vladinim zvaničnicima, napominjući da otvoreno razgovara sa Micotakisom i da ga viđa tri do četiri puta nedeljno. Dodala je da je svakodnevno razgovarala i sa drugim ministrima, koji su uvek bili odzivni na njene zahteve.

„Ponekad ministar energetike Stavros Papastavru nije mogao da razgovara jer je bio sa drugim ljudima. Rekla sam: 'Ne zanima me. Ne morate da pričate. Samo slušajte.'“ Ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis, ministar odbrane Nikos Dendijas i ministar pomorstva Vasilis Kikilijas uvek se javljaju na telefon. Nije bitno da li je vikend, oni dođu. Ako se nađemo u mojoj kući, pojave se - rekao je ona.

Grčka kao Trampov novi saveznik u Evropi

Godišnji Delfi ekonomski forum, koji okuplja pojedince iz grčkog poslovnog i političkog sveta, takođe je postao mesto susreta uticajnih ljudi MAGA-e. Mnogi od njih pominju svoju naklonost prema Grčkoj, objašnjavajući da su „jedan od najproduktivnijih i najcenjenijih imigranata u Americi“.

Oni takođe ističu ulogu Grčke u viziji MAGA-e, navodeći da su se pojavili kao jedan od najvećih saveznika SAD u Trampovom drugom mandatu i da su „zaista prihvatili“ ono što američki predsednik pokušava da postigne širom sveta.

Micotakis je uvek podržavao jake veze između SAD i Grčke. Značaj američkog uporišta u Grčkoj je porastao tokom godina. Vlada je SAD odobrila neograničen pristup četiri ključna vojna objekta, a američki korporativni giganti poput Fajzera i Majkrosofta uspostavili su Grčku kao regionalno središte, izveštava Politiko.