Američka Nacionalna obaveštajna služba optužila je bivšeg predsednika SAD Baraka Obamu da je fabrikovao i politizovao tvrdnje o navodnom ruskom mešanju u predsedničke izbore 2016. godine, čime je otvorena nova velika politička afera u Vašingtonu.

U objavi na društvenim mrežama američka obaveštajna zajednica direktno je označila Obamu kao čoveka koji je predvodio stvaranje, kako navode, „falsifikata o Rusiji“.

– Čovek koji je predvodio stvaranje falsifikata o Rusiji – navodi se u objavi američke Nacionalne obaveštajne službe.

Tramp: Sve je bila laž

Američki predsednik Donald Tramp odmah je reagovao i poručio da su se optužbe protiv Rusije pokazale kao laži i politički montirani narativ.

Tramp već godinama tvrdi da je čitava priča o navodnom ruskom mešanju u američke izbore bila deo političkog obračuna protiv njega.

Prema njegovim rečima, sada se konačno pojavljuju dokazi koji potvrđuju da su pojedini delovi američkog establišmenta koristili obaveštajne strukture za političke ciljeve.

Tulsi Gabard objavila dokumenta

Dodatni potres izazvala je direktorka Nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard, koja je deklasifikovala dokumenta za koja tvrdi da pokazuju kako je administracija Baraka Obame „izmislila i politizovala“ podatke o ruskom uticaju na izbore 2016. godine.

Prema njenim navodima, određeni izveštaji i procene namerno su predstavljani javnosti kao potvrđene činjenice iako za to nije postojala čvrsta obaveštajna osnova.

Objavljivanje tih dokumenata odmah je izazvalo novu buru na američkoj političkoj sceni i dodatno produbilo sukob između Trampovih pristalica i demokrata.

Nova eksplozija političkog rata u Americi

Republikanci tvrde da deklasifikovana dokumenta potvrđuju ono o čemu se godinama govorilo – da je priča o „ruskom mešanju“ korišćena kao političko oružje protiv Donalda Trampa.

Sa druge strane, demokrate optužuju Trampovu administraciju da pokušava da diskredituje ranije istrage i izvrši politički revanšizam.

U Vašingtonu se sada sve glasnije govori da bi objavljena dokumenta mogla izazvati novu seriju saslušanja i političkih obračuna pred predsedničke izbore.