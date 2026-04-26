"Ministarstvo odbrane danas je dobilo informacije o tome da su ostaci bespilotne letelice pronađeni između naselja Lunčavita i Večareni, u okrugu Tulča", navodi se u saopštenju.

Pripadnici Ministarstva blokirali su područje gde su nađeni ostaci drona, a na lice mesta stigao je zajednički tim stručnjaka Ministarstva odbrane i rumunske obaveštajne službe kako bi ispitao sve okolnosti incidenta i odneo delove letelice na analizu.

Istragu o slučaju preuzela je kancelarija tužioca pri Apelacionom sudu u Konstanci.



Ministarstvo odbrane je kasnije saopštilo da je na licu mesta pronađena bojeva glava koja će biti neutralisana na specijalno određenom području. Služba za vanredne situacije okruga Tulča poslaće lokalnim stanovnicima upozorenje da izbegavaju bilo kakav rizik.



U istom rumunskom okrugu, blizu granice sa Ukrajinom, i u subotu su otkriveni ostaci još jednog drona, nakon što su tokom prethodne noći u gradu Galac pronađeni fragmenti jednog drona koji je bio natovaren eksplozivom, koji su prilikom pada oštetili kuću i električni stub, saopštilo je rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane.