U GAK „Narodni front“ svake godine rodi se nekoliko beba koje prelaze 5.000 grama. Iako su dečaci najčešće među najkrupnijima, 2019. godine rekord je držala devojčica Mila.

Jedan od najimpresivnijih slučajeva zabeležen je još 1988. godine, kada je prirodnim putem rođena beba teška oko 7.500 grama.

Tokom 2018. godine najteža beba imala je 5.800 grama i rođena je carskim rezom. Te iste godine, u KBC Zvezdara, od ukupno 2.200 porođaja, tri bebe su bile teže od 5.000 grama.

  • Ta čuvena beba rekorder imala je oko 7.500 grama, došla je na svet prirodnim putem, a nakon porođaja imala je dobru vitalnost i adaptiranost - izjavila je tada, 2019. godine dr Tanja Lazić Mitrović, zamenica načelnika Odeljenja neonatologije GAK "Narodni front."

Stručnjaci naglašavaju da je procena težine ploda pre porođaja ključna kako bi se izabrao najbezbedniji način porođaja, jer krupne bebe mogu predstavljati rizik i za majku i za dete ako se ne reaguje adekvatno.

  • Krupna beba predstavlja izazov za ginekologa-akušera i neonatologa, ali istovremeno donosi radost majci i ponos ocu. Bebe rekorderi mogu, ali ne moraju, da izrastu u krupne ljude - zaključila je dr Lazić Mitrović.