Mahdi Mohamadi, savetnik predsednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Kalibafa, oglasio se nakon objave predsednika SAD Donalda Trampa da je prekid vatre produžen.

"Trampovo produženje prekida vatre nema smisla. Gubitnička strana ne može da postavlja uslove. Nastavak opsade se ne razlikuje od bombardovanja i na njega se mora odgovoriti vojno", napisao je Mohamadi na društvenoj mreži Iks, misleći na američku pomorsku blokadu.

"U međuvremenu, Trampovo produženje prekida vatre svakako znači kupovinu vremena za iznenadni udar. Vreme je da Iran preuzme inicijativu", dodao je Mohamadi.



Sam Kalibaf, koji je sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem predvodio iransku delegaciju tokom pregovora sa SAD održanih u Islamabadu, još uvek se nije zvanično oglasio.

Tramp je ranije na društvenoj mreži Truth social objavio da je prekid vatre produžen na zahtev Pakistana, ali će pomorska blokada biti nastavljena.