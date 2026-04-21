Jevrejske zadnice strahuju da je antisemitizam u porastu jer se sve češće beleže slučajevi napada na osobe koje nose jevrejsku kipu.

Poslednji slučaj: čovek je šetao sa suprugom i ćerkom, nosio je jevrejsku kipu i na njega su nasrnule dve osobe. Udarali su ga nogama i pesnicama i pobegli kada je žena počela da vrišti, a čovek je završio u hitnoj pomoći. Žrtva izbegava da podnese zvanično prijavu u strahu da ne bi došlo do potonjih incidenata, ali su sve snimile ulične kamere i policija istražuje.

S obzirom na podatak da su napadači tamnoputi, poreklom iz Afrike, postoji strah od odmazde, ali nisu samo Afrikanci oni koji su spremni da nasrnu na ulici. Iz jevrejskih zajednica se oglašavaju i navode primere napada iz očigledne antisemitske mržnje, ali Jevreji neće da se odreknu nošenja verskih obeležja.

U Rimu, gde je jevrejska zajednica najstarija u Italiji, od pre dve hiljade godina, antisemitizam, žale se, oduvek je postojao, ali od 7. oktobra 2023. eksponencijalno je u porastu. Oglasio se i gradonačelnik Roberto Gvaltijeri porukom da je „antisemitizam neprihvatljiv jer jevrejska zajednica poštuje zajednički život i ugradila je suštinski svoj identitet u Italiji i diskriminacija mora biti kažnjena i eliminisana“.

- Teško je biti jevrejin u Rimu - kaže Viktor Fadlun predsednik Zajednice i Jevrejin u Rimu. - Više je antisemitizma od kada je počeo rat u Iranu, mržnja i manifestacije su porasle za 10 posto u poređenju sa 2024. godinom, diskriminacija, uvrede, na društvenim mrežama dostigle su najveći nivo ikada.

Duž Tibra na zidu su osvanuli antisemitski grafiti „Cionistički Jevreji su rak sveta“, i strahuje se od nastavka takve spirale mržnje.

U Italiji u 2025. godini antisemističkih akcija je zabeleženo 963, od kojih 643 onlajnom i 320 fizičkih nasrtaja. U Milanu je napadnuta grupa ortodoksnih Jevreja, u istom gradu dvoje Argetinaca Jevreja pretukla je grupa mladića Afrikanaca ispred jedne samoposluge. I u Rimu je bilo više slučajeva nasrtaja, šutiranja nogama i udaranja pesnicama.