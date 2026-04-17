Moskva se nada da će objavljivanje podataka Ministarstva odbrane Rusije o evropskim preduzećima u kojima se proizvode bespilotne letelice za napade na Rusiju podstaći evropske lidere da odustanu od eskalacije sukoba, rekao je za medije ruski ambasador u Londonu Andrej Kelin.

„Verujem da ima razumnih ljudi ne samo na našoj strani, već i u Velikoj Britaniji, koji neće dozvoliti da se tenzije u Evropi dodatno pojačaju. Treba da težimo dijalogu i pregovorima, ali London za to, izgleda, nije zainteresovan“, istakao je Kelin.

Ruski ambasador je kazao da je London izabrao put produžavanja sukoba u Ukrajini, ne obazirući se na interese svog stanovništva, komentarišući isporuku rekordnog broja bespilotnih letelica koje je Velika Britanija poslala Ukrajini.

„To će samo produžiti stradanja u Ukrajini i produžiti rat. To samo pokazuje da Velika Britanija ne želi rešenje. To potvrđuje naše najgore strahove da evropske zemlje, posebno Velika Britanija, žele da igraju vodeću ulogu u naporima da produže sukob umesto da ga zaustave“, primetio je Kelin.

On je napomenuo da Velika Britanija nije zainteresovana za razgovor o „širim pitanjima evropske bezbednosti“, te je politiku evropskih zemalja usmerenu ka ponovnoj militarizaciji ocenio kao pogrešnu.

Na pitanje o mogućnosti poboljšanja odnosa između Moskve i Londona, ambasador je odgovorio da se u kratkoročnom periodu takva perspektiva ne nazire, ali da bi se situacija mogla promeniti sa drugom britanskom vladom.

Vlada Velike Britanije objavila je 15. aprila da će ove godine isporučiti 120.000 dronova Ukrajini. Ovo je najveći paket pomoći te vrste, koji će obuhvatati udarne dronove dugog dometa, dronove za nadzor i izviđanje, kao i logističke i pomorske dronove.

Rusko Ministarstvo odbrane je 15. aprila objavilo imena i adrese ukrajinskih preduzeća u Evropi koja proizvode bespilotne letelice za napade na Rusiju, kao i stranih kompanija koje proizvode komponente.

Filijale ukrajinskih kompanija koje se bave proizvodnjom bespilotnih letelica namenjenih napadima na Rusiju smeštene su u gradovima osam evropskih država, među kojima su Minhen, London, Prag i Riga. Komponente za ukrajinske dronove proizvode se u preduzećima u Nemačkoj, Turskoj, Izraelu, Španiji, Italiji i Češkoj.