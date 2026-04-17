Iako deluju bezopasno kada nisu u upotrebi, ovi uređaji mogu trošiti struju i u stanju mirovanja, ali i predstavljati potencijalnu opasnost po bezbednost.

Mnogi ljudi imaju naviku da električne uređaje ostavljaju uključene u utičnicu čak i kada ih ne koriste. Međutim, ova praksa može dovesti do povećane potrošnje električne energije i povećanog rizika od kvarova ili požara u domu.

Šta je „fantomska potrošnja“ i kako utiče na račun za struju

Stručnjaci upozoravaju na takozvanu „skrivenu“ ili „fantomsku potrošnju struje“, koja može činiti između 5% i 10% ukupnog računa za električnu energiju. Ova potrošnja nastaje kada uređaji ostaju priključeni na napajanje, čak i kada nisu aktivno u upotrebi.

Osim što povećava troškove, fantomska potrošnja može dodatno opteretiti uređaje i povećati rizik od tehničkih kvarova.

Najopasniji kućni uređaji koje treba isključivati iz struje

Posebnu pažnju treba obratiti na sledeće uređaje:

Friteze na vruć vazduh – čak i kada su ugašene, mogu nastaviti da troše malu količinu struje

Tosteri – ostaci hrane i kvarovi mogu izazvati pregrevanje

Aparati za kafu – posebno oni sa tajmerom, koji mogu raditi dok ukućani spavaju

Ovi uređaji mogu reagovati na prenapon u električnoj mreži, što dodatno povećava rizik od oštećenja ili požara.

Zašto su uređaji sa tajmerom posebno opasni

Aparati koji imaju funkciju automatskog uključivanja predstavljaju dodatni rizik jer mogu početi sa radom u trenutku kada niko nije budan ili prisutan u kući. Ovo se smatra jednim od najrizičnijih scenarija za izbijanje požara u kuhinji.

Kako smanjiti potrošnju struje i povećati bezbednost u domu

Rešenje je jednostavno i efikasno:

Isključujte uređaje iz utičnice nakon svake upotrebe

Ne ostavljajte kućne aparate uključene tokom noći

Isključite sve uređaje pre dužeg odsustva iz doma

Ova jednostavna navika može značajno smanjiti račun za struju i povećati bezbednost vašeg doma.