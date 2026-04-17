Strategija Evropske unije prema Rusiji je pogrešna, neodrživa i ne daje rezultate – Rusi kleče samo onda kada treba da zavežu pertle, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico na sastanku sa studentima, prenosi TASS

"Postoji određena strategija (Evropske unije) čiji je cilj da Rusiju baci na kolena, ali ja tu strategiju smatram pogrešnom i neuspešnom, jer ne funkcioniše", istakao je.

Fico je naglasio da već četvrtu godinu u novinama čita kako su "Rusi na kolenima", a da u stvarnosti uopšte nisu.

Prema njegovim rečima, "Rusi vrlo precizno primećuju da 'ako se i nađu na kolenima, to je samo da zavežu pertle, a ne zato što to neko drugi želi'".

Evropska unija, smatra Fico, i dalje ne veruje u neophodnost mirovnih inicijativa i "neprestano ponavlja samo – rat, rat i opet rat".

Kako ne napomenuo, to je velika greška.

"S obzirom na to da EU nema šta da ponudi u pogledu mira, već i dalje govori 'rat, rat', svako treba da se zapita zašto je to tako. Oni veruju da će podrškom Ukrajini oslabiti Rusiju", napomenuo je slovački premijer.

Prema navodima slovačkih medija, predsednik vlade redovno ukazuje na pogrešan pristup EU prema Rusiji i ističe da sankcije nanose štetu i državama članicama. On poziva na što skoriji završetak sukoba u Ukrajini i naglašava potrebu za normalizacijom odnosa sa Rusijom nakon njegovog okončanja.